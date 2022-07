Raimondo Todaro | “Milly Carlucci mi ha cresciuto | ma vuole il controllo su tutto Maria De Filippi è diversa”

(Di giovedì 21 luglio 2022) Si erano tanto amati, ma poi si sono lasciati.hanno fatto parlare di sé perché non si è mai capito benissimo in quali rapporti si fosse conclusa la collaborazione dia Ballando con le stelle. Ora il ballerino racconta qualche dettaglio.a Ballando con le stelle: Subito dopo la fine di Ballando con le stelle,è approdato a Mediaset, dove è stato tra i professori di danza della scuola di Amici dide. Nell’ultimo anno, il suo legame con Lorella Cuccarini si è rafforzato moltissimo, in particolare a ragione del fatto che i due erano entrambi tutor della stessa squadra. Nel suo format lanciato su youtube, Un caffè con, quindi, Lorella ...

ParliamoDiNews : Raimondo Todaro su Milly Carlucci: `Quasi quasi ti dice che mutande metterti: è fatta così!` - Il Vicolo delle News… - ParliamoDiNews : `Ti diceva che mutande metterti!`: Raimondo Todaro senza filtri, fa una rivelazione choc #diceva #mutande #metterti… - infoitcultura : Raimondo Todaro su Milly Carlucci: “Vuole il controllo su tutto, quasi ti dice che mutande… - infoitcultura : Raimondo Todaro: 'Milly Carlucci? Vuole il controllo su tutto, quasi dice che mutande metterti' - instaNewsIT : Raimondo Todaro non le manda a dire #millycarlucci -

'La gente sogna l'amore. Se abbiamo regalato qualcosa in più a casa durante Ballando ben venga ma eravamo una coppia professionale. Ora non ci sentiamo più, abbiamo due vite ...'La gente sogna l'amore. Se abbiamo regalato qualcosa in più a casa durante Ballando ben venga ma eravamo una coppia professionale. Ora non ci sentiamo più, abbiamo due vite ...Si erano tanto amati, ma poi si sono lasciati. Milly Carlucci e Raimondo Todaro hanno fatto parlare di sé perché non si è mai capito benissimo in quali rapporti si fosse conclusa la collaborazione di ...Raimondo Todaro lancia un duro attacco a Milly Carlucci e elogia Amici e l’atteggiamento di Maria De Filippi. In una sola edizione, Raimondo Todaro è diventato uno dei professori più amati di sempre d ...