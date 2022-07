Pd: Letta, 'ora cambia tutto, nostra proposta aperta ma partirà da nostre idee' (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug (Adnkronos) - "cambia tutto, i comportamenti tenuti ieri rispetto a un fatto così rilevante come la vita del governo Draghi modificano i discorsi sul futuro". Lo ha detto Enrico Letta a In onda, su La7. "La nostra proposta partirà dal Pd, sarà basata sulle nostre idee per rilanciare il Paese e vincere, aperta anche alle persone che hanno votato dall'altra parte", ha spiegato il segretario del Pd. Leggi su iltempo (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug (Adnkronos) - ", i comportamenti tenuti ieri rispetto a un fatto così rilevante come la vita del governo Draghi modificano i discorsi sul futuro". Lo ha detto Enricoa In onda, su La7. "Ladal Pd, sarà basata sulleper rilanciare il Paese e vincere,anche alle persone che hanno votato dall'altra parte", ha spiegato il segretario del Pd.

pdnetwork : ?? Ora in diretta ?? - fattoquotidiano : Governo, Letta: “Draghi deve andare avanti per l’interesse del Paese. Ora si verifichi se c’è la maggioranza in Par… - laura_ceruti : RT @ottogattotto: L'indecisionista #Letta prende (troppo tardi) la decisione di archiviare il #campolargo (già morto) dicendo che è ora di… - martacilla : RT @Bjorkoddio: Senza il processo di demonizzazione degli ideali di Sinistra da parte di Silvio ora non considereremmo Letta & co gente di… - fghiosso : RT @cinque_patrizio: Più ascolto Letta, più mi rendo conto di aver votato un partito vuoto, che governa e si fa dettare le agende da altri,… -