Omicidio Anzio | parla il reo confesso Adam | ‘Il coltello era di Leonardo | l’ho accoltellato per difendermi’

(Di giovedì 21 luglio 2022) Prima o poi sarebbero risaliti a lui, il cerchio si stava per stringere (e chiudere), cosìEd Drissi, 21enne di origine magrebina, ha pensato bene di presentarsi in caserma e di costituirsi, di confessare. “Sono stato io a uccidereMuratovic“. Poche parole, una confessione, poi il tentativo di ricostruire quella serata di sabato scorso quando il pugile 25enne di Aprilia è statoa morte, fuori il locale La Bodeguita (ora sotto sequestro).mercoledì sera, a pochi giorni dall’, si è presentato alla stazione Gianicolense e lì si è consegnato spontaneamente, lontano dalla cittadina del litorale romano, dove il clima che si respira continua ad essere teso. Tra la paura di ritorsioni e vendette. Il racconto del killer di...

Né più né meno la descrizione che ad Anzio circola sui fratelli magrebini, anche Adam pratica la boxe fin da quando era un ragazzino. Sabato sera, secondo i racconti dei testimoni, i gestori del locale... Per la morte del pugile si sono consegnati i fratelli Ed Drissi, 20 e 25 anni. Il più giovane Adam si è attribuito tutte le responsabilità...