Napoli | CdS | “Finalmente Kim in azzurro | oggi giornata decisiva”

Leggi su seriea24

(Di giovedì 21 luglio 2022), CDS- Come riportail CdS, ilè in dirittura d’arrivo con il difensore che ha militato in Turchia, ma non solo. Spalletti ha davvero bisogno di integrare in rosa il post Koulibaly per dargli in mano la difesa. “Kim era nei radar delda diversi mesi, nell’elenco dei difensori era stato inserito da tempo, il Fenerbahçe e lo stesso difensore erano a conoscenza della corte delche lo valutava già a gennaio quando ha concluso l’arrivo in prestito di Tuanzebe dal Manchester United. La trattativa ha subito un’accelerata nell’ultima settimana con la cessione di Koulibaly al Chelsea e il lavoro diplomatico di Giuntoli nel convincere il calciatore e parallelamente tenersi aggiornato sulle mosse del Rennes per non rischiare la beffa.” “In Turchia avevano previsto l’addio di Kim ...