leggoit : Mike Tyson: «Credo morirò molto presto». La rivelazione dell'ex pugile - giacDomenico : Mike Tyson: «Morirò molto presto. Quelle macchie sul viso mi ricordano che la fine è vicina»… - codeghino10 : RT @ilmessaggeroit: #mike tyson svela: «Morirò molto presto. Quelle macchie sul viso mi ricordano che la mia fine è vicina» - sportal_it : Mike Tyson fa un drammatico annuncio -

Hulu ha presentato il nuovo trailer di, una miniserie con Trevante Rhodes ("Moonlight") nei panni diche intende esplorare gli alti e i bassi della carriera e della vita dell'iconico e polarizzante pugile campione dei pesi massimi. La serie, composta da otto puntate in totale, verrà ..., durante il suo podcast 'Hotboxin' with' ha detto di essere sicuro che presto morirà. L'ex pugile, uno dei più amati di sempre, in chiave un po' pessimista ha detto che è sicuro ...Il trailer della nuova miniserie Hulu, intitolata semplicemente Mike , vede Trevante Rhodes nei panni di Mike Tyson, una delle più celebri leggende della storia del pugilato. Hulu ha presentato il nuo ...L'ex campione del mono dei pesi massimi al terapista Sean McFarland ha detto che il suo decesso è prossimo. "Il denaro può proteggerti quando salti da un ponte" Mike Tyson sente che la sua fine è vic ...