L' export dei distretti lombardi continua a crescere

Leggi su liberoquotidiano

(Di giovedì 21 luglio 2022) MILANO (ITALPRESS) – Nel primo trimestre del 2022 l'deiindustriali dellaa hato a, mostrando un progresso del +25,5% a prezzi correnti, rispetto ai primi tre mesi dello scorso anno, e supera anche i livelli pre-pandemici (+18,8% vs gennaio-marzo 2019). Il risultato è leggermente migliore rispetto a quanto si registra a livello nazionale (+19,3% vs gennaio-marzo 2021; +16% vs gennaio-marzo 2019). E' quanto emerge dal Monitor deia cura della Direzione Studi e Ricerche di Intesa Sanpaolo.Sul risultato influisce anche una dinamica di rialzo dei prezzi alla produzione. Nel primo trimestre 2022 l'indice dei prezzi alla produzione sul mercato estero per le attività manifatturiere ha infatti registrato una ...