Incidente sulla Brebemi, grave un 61enne (Di giovedì 21 luglio 2022) grave Incidente alle 16.40 sull’autostrada Brebemi all’altezza del chilometro 36, all’altezza di Masano di Caravaggio. Immediato l’allarme di alcuni automobilisti. Sul posto sono arrivate due ambulanze e un’automedica: dopo aver stabilizzato il conducente, un 61enne, data la gravità delle lesioni riportate nello schianto, il medico ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso arrivato da Sondrio. Dinamica e rilievi affidati alla Polizia Stradale, sul posto anche i Vigili del fuoco di Brescia che si sono occupati di recuperare il ferito dal mezzo, consegnarlo ai sanitari 118 e mettere in sicurezza la zona incidentata. Leggi su bergamonews (Di giovedì 21 luglio 2022)alle 16.40 sull’autostradaall’altezza del chilometro 36, all’altezza di Masano di Caravaggio. Immediato l’allarme di alcuni automobilisti. Sul posto sono arrivate due ambulanze e un’automedica: dopo aver stabilizzato il conducente, un, data la gravità delle lesioni riportate nello schianto, il medico ha richiesto l’intervento dell’elisoccorso arrivato da Sondrio. Dinamica e rilievi affidati alla Polizia Stradale, sul posto anche i Vigili del fuoco di Brescia che si sono occupati di recuperare il ferito dal mezzo, consegnarlo ai sanitari 118 e mettere in sicurezza la zona incidentata.

SuperQuarkRai : La neurostimolazione per tornare a camminare dopo un incidente; con #AlbertoAngela a Procida capitale della cultura… - giornalemolise : #Incidente sulla #Bifernina, due feriti - - infoitinterno : Incidente sulla A1 tra Valmontone e Colleferro. 10 Km di coda. Quasi bloccata anche la SS6 Casilina come percorso a… - BabboleoNews : #Incidente sulla linea ferroviaria tra #Savona e #Vado: è deceduta la persona investita oggi da un treno regionale… - dardo82 : RT @SuperQuarkRai: La neurostimolazione per tornare a camminare dopo un incidente; con #AlbertoAngela a Procida capitale della cultura 2022… -