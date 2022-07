Incendio Massarosa, notte drammatica: cento vigili del fuoco in lotta con le fiamme (Di giovedì 21 luglio 2022) Per approfondire : Articolo : Incendio Massarosa, trovati gli inneschi: è caccia al piromane Articolo : Incendio Massarosa, ultime notizie: 10 case bruciate, 800 ettari in fumo, 500 sfollati Articolo :... Leggi su lanazione (Di giovedì 21 luglio 2022) Per approfondire : Articolo :, trovati gli inneschi: è caccia al piromane Articolo :, ultime notizie: 10 case bruciate, 800 ettari in fumo, 500 sfollati Articolo :...

vigilidelfuoco : #Lucca, #incendio boschivo a Massarosa: contrastato dal forte vento che alimenta le fiamme, prosegue il lavoro degl… - vigilidelfuoco : #Lucca, #incendio boschivo a Massarosa: nella notte oltre 100 #vigilidelfuoco impegnati nelle operazioni di spegnim… - TgrRaiToscana : Incendio Massarosa, l’immagine satellitare mostra la devastazione del fuoco. In azione Canadair ed elicotteri oltre… - miithriil : RT @qn_lanazione: #IncendioMassarosa, notte drammatica: cento vigili del #fuoco in lotta con le #fiamme - Cronaca - MarcoRandellini : RT @qn_lanazione: #IncendioMassarosa, notte drammatica: cento vigili del #fuoco in lotta con le #fiamme - Cronaca -