Il nipote di Ricky Martin ritira le accuse di molestie e incesto contro lo zio | il caso è archiviato

(Di giovedì 21 luglio 2022) Il ventunenne aveva lanciatogravissime che avevano fatto piovere sullo zio un ordine restrittivo. Durante l'ultima udienza in tribunale, però, si è rimangiato tutto. Ecommenta su Instagram: «La verità prevale»

Elisabetta Murina per www.fanpage.itMARTIN IldiMartin, Dennis Yadiel Sanchez, ha ritirato le accuse nei confronti dello zio. A riportarlo il sito americano TMZ, al termine dell'udienza che si è svolta oggi, 21 luglio, presso il ...Oggi ilha ritirato ogni accusa, in tribunale, non avendo alcuna prova.si era sempre dichiarato innocente, e schifato dalle accuse del giovane, che soffrirebbe di problemi mentali. Jwan ...Ora che l’ordinanza restrittiva è stata respinta da un giudice nel tribunale di Porto Rico, l’artista si è voluto sfogare con un video ...Si chiude qui la vicenda giudiziaria di Ricky Martin: il nipote della celebre popstar ha ritirato l'accusa di molestie ...