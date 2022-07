Il governo Draghi verso la fine | con le elezioni anticipate quando si vota?

msgelmini : Non si può minare la stabilità e la credibilità dell’Italia, mettere a rischio la legge di bilancio e le risorse de… - EnricoLetta : Se eravamo già in questi giorni convinti di rinnovare la #fiducia al governo #Draghi siamo ancora più convinti di f… - christianrocca : Il fascistello della Lega che ha staccato la spina al governo Draghi è lo stesso che in Lombardia ha presentato la… - ladyrosmarino : RT @Giandom84354994: Lorenzin: o vax o niente asilo= ricatto. Draghi e TUTTO il suo governo: o vax o niente stipendio= ricatto. Se pensat… - cfmtre : @blu_mirtillo @AlbertoBagnai Dopo il discorso ascoltato (e cmq Romeo che chiede un nuovo governo senza 5s ma con D… -

Il presidente del Consiglio ha deciso di lasciare, e l'esecutivo rimarrà in carica per gli affari correnti fino alle nuove elezioni. Ecco le prossime tappe e quando si potrebbe votareLe Borse europee si mostrano nervose e oscillano tra la parità e il territorio negativo, fatta eccezione per Piazza Affari ( - 2%) che resta pesante con la crisi del. I listini del Vecchio continente sono in attesa delle decisioni della Bce che annuncerà il rialzo dei tassi e lo scudo anti - spread. Sul fronte valutario l'euro sul dollaro è in lieve ...Roma, 21 lug. (askanews) - Non c'erano più le condizioni politiche perché il governo potesse andare avanti: "Basta vedere come era messo il Senato ieri, insomma, e anche Draghi ne ha preso atto". Lo h ...L'esecutivo resta in carica per il disbrigo degli affari correnti. Il presidente del Consiglio, dopo essersi recato al Quirinale, ha incontrato i presidenti delle Camere, attesi al Colle nel pomeriggi ...