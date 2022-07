Governo: Draghi conferma in Cdm, alle urne il 25 settembre (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Adnkronos) - alle urne il 25 settembre. La data prevista per il voto è stata confermata nel corso del Consiglio dei ministri presieduto dal premier dimissionario Mario Draghi. Che viene descritto da fonti presenti alla riunione "sorridente e sereno, non ha ancora fatto nessun accenno a quanto accaduto". Leggi su iltempo (Di giovedì 21 luglio 2022) Roma, 21 lug. (Adnkronos) -il 25. La data prevista per il voto è statata nel corso del Consiglio dei ministri presieduto dal premier dimissionario Mario. Che viene descritto da fonti presenti alla riunione "sorridente e sereno, non ha ancora fatto nessun accenno a quanto accaduto".

