Gas Russia | riprese consegne attraverso Nord Stream 1

Berlino, 21 lug. (Adnkronos) - La Russia ha ripreso le consegne di gas all'Europa attraverso il gasdotto tedesco-russo Nord Stream 1 dopo i lavori di manutenzione. Lo ha confermato alla Dpa un portavoce della società. La consegna era stata sospesa per dieci giorni e l'11 luglio i flussi erano stati azzerati. Il portavoce di Nord Stream AG ha affermato che ci vorrà del tempo per raggiungere i consueti livelli di trasporto del gas e che ora sono pari al 40 per cento. Secondo quanto scritto su Twitter dal capo della Federal Network Agency, Klaus Müller, le prenotazioni sarebbero però pari solo circa il 30 percento della capacità.

