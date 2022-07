"Fantozzi di provincia". Draghi lascia e Lapo Elkann se la prende con Berlusconi e Salvini: valanga di insulti (Di giovedì 21 luglio 2022) Lapo Elkann una furia. Le dimissioni di Mario Draghi non sono andate giù all'imprenditore che ora tuona su Twitter: "Complimenti ai fenomeni che mandano a casa l'italiano più rispettato a livello internazionale che ha tentato con ogni sforzo di dare una mano ad un Paese disastrato da una manica di buffoni e scappati di casa. Sono dispiaciuto, ma attendo con ansia l'arrivo dei fenomeni". Finita qui? Neanche per sogno. "Sarà gustoso - aggiunge - vederli trattare per il gas, fare accordi internazionali, farsi rispettare in Europa, trattare con i grandi leader. Vi illudono che quando arriveranno loro si faranno rispettare che loro sono machi, che urlano, sbandierano il tricolore, cantano l'inno, ma in realtà sono dei Fantozzi di provincia che come escono dal Raccordo contano meno di zero. Povera ... Leggi su liberoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022)una furia. Le dimissioni di Marionon sono andate giù all'imprenditore che ora tuona su Twitter: "Complimenti ai fenomeni che mandano a casa l'italiano più rispettato a livello internazionale che ha tentato con ogni sforzo di dare una mano ad un Paese disastrato da una manica di buffoni e scappati di casa. Sono dispiaciuto, ma attendo con ansia l'arrivo dei fenomeni". Finita qui? Neanche per sogno. "Sarà gustoso - aggiunge - vederli trattare per il gas, fare accordi internazionali, farsi rispettare in Europa, trattare con i grandi leader. Vi illudono che quando arriveranno loro si faranno rispettare che loro sono machi, che urlano, sbandierano il tricolore, cantano l'inno, ma in realtà sono deidiche come escono dal Raccordo contano meno di zero. Povera ...

