Enrico Letta non può stare sereno Scommette su Draghi e perde

Leggi su lanotiziagiornale

(Di giovedì 21 luglio 2022) La fine del governolascia sul terreno diverse vittime. E non c’è dubbio che uno dei grandi sconfitti sia il segretario del Partito democratico.è passato in meno di 24 ore dal pronostico “domani sarà una bella giornata” a commentare la giornata di ieri come “un giorno triste e drammatico per l’Italia”. Il rush finale diera partito da Palazzo Chigi. La fine del governolascia sul terreno diverse vittime. E uno dei grandi sconfitti è il segretario del Partito democratico,A 48 ore dal momento in cui il Parlamento sarebbe stato chiamato a decidere se confermare la fiducia al Governo, il segretario del Pd aveva incontrato Mario. Per sondarlo e per continuare il pressing affinché l’esperienza ...