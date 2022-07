Elisa Isoardi | a letto con “lui” | Uno splendido risveglio

Leggi su newstv

(Di giovedì 21 luglio 2022) La popolare conduttrice televisiva sta vivendo un momento magico dal punto di vista professionale. In attesa di rivederla nella prossima stagione televisiva, la ammiriamo in uno scatto “intimo”.è un volto noto della televisione. Dopo essere stata in panchina per un po’, è attesissimo il suo ritorno come conduttrice. Seguitissima sui social, ha di recente postato una foto che la ritrae a(web source)Una donna dalle molte qualità, piemontese di origine, ha cominciato la sua carriera come capita a molte ragazze, partendo dai concorsi di bellezza. Ha infatti partecipato a Miss Italia senza vincere il titolo, ma ha ottenuto l’onorevole fascia di Miss Cinema. Ma un titolo da classica bella ragazza non è abbastanza per, che ...