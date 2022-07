Duplice omicidio a Ponticelli | il quartiere scende in piazza | “Basta vittime innocenti”

(Di giovedì 21 luglio 2022) NAPOLI.inildidopo ilavvenuto ieri nel rione Fiat. In meno di 24 ore è stata organizzata una manifestazione di protesta da parte di Libera visto che una delle duepare non avesse nessun legame con il clan della zona ma che si trovasse lì solo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

partenopeoswiss : RT @anperillo: #Camorra sempre più scatenata a #Napoli Duplice omicidio a #Ponticelli ?? @TgrRai @TgrRaiCampania - infoitinterno : Duplice omicidio a Ponticelli, fermato Antonio Pipolo, il 37enne che si è costituito - infoitinterno : Duplice omicidio Ponticelli, uomo sottoposto a fermo: si è costituito - bizcommunityit : Duplice omicidio a Ponticelli, fermato Antonio Pipolo, il 37enne che si è costituito - bizcommunityit : Napoli, duplice omicidio a Ponticelli: ecco chi è il killer, la pista della faida interna al clan -

... picchetto d'onore e colpo di sciabola GLI INCENDI AVANZANO Fiamme sul Carso in Friuli Venezia Giulia, paura da Monfalcone a Trieste INDAGANO I CARABINIERIalla periferia di Napoli A ...... presso la Corte d'Assise di Asti, vedrà il gioielliere di Gallo Grinzane Mario Roggero comparire come imputato per le fattispecie di reato divolontario, tentatoe porto ...Avrebbe commesso un duplice omicidio a Ponticelli, l’uomo di 37 anni che si è poi costituito alle forze dell’ordine.A cura di Pierluigi Frattasi. Il duplice omicidio a Ponticelli (foto Gaia Martignetti – Fanpage.it). Decreto di fermo per il 37enne che ieri si è costituito per il duplice omicidio a Ponticelli, nel q ...