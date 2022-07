Draghi, dimissioni irrevocabili: perché è caduto il governo e le tappe verso il voto (Di giovedì 21 luglio 2022) LUIGI DI MAIO MARIO Draghi Roma, 21 luglio 2022 - dimissioni irrevocabil i. Mario Draghi è salito al Colle in mattinata, dopo uno scarno intervento alla Camera. "Vado al Quirinale a comunicare le mie ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) LUIGI DI MAIO MARIORoma, 21 luglio 2022 -irrevocabil i. Marioè salito al Colle in mattinata, dopo uno scarno intervento alla Camera. "Vado al Quirinale a comunicare le mie ...

borghi_claudio : Draghi arrivato alla Camera (applausi disperati di PD e dimaiani) annuncia che si reca al Quirinale per le dimissioni. - Emanuela_Corda : #Draghi dovrebbe essere un tecnico invece fa il padre padrone. Non accetta consigli né tentennamenti e vuole Zittir… - sandrogozi : #Draghi ha detto quello che dicono molti in #Italia e pensano in #Europa. Le forze politiche che spingono il presid… - clamar65 : RT @gparagone: #Draghi, un DELIRIO di onnipotenza preoccupante. Si era fatto forte di una specie di acclamazione popolare più frutto di un… - FatimaCurzio : RT @SkyTG24: Il premier Mario Draghi si è dimesso, il governo rimane in carica per gli affari correnti -