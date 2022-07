Draghi al Colle: Comunicherò a Mattarella le mie determinazioni (Di giovedì 21 luglio 2022) “Chiedo di sospendere la seduta perché sto recandomi dal Presidente della Repubblica per comunicargli le mie determinazioni”. Svolta nella crisi di governo. Il presidente del Consiglio Mario Draghi in Aula a Montecitorio fa sapere che salirà al Colle per chiudere la vicenda che lo riguarda direttamente e che probabilmente culminerà con le sue dimissioni. Il presidente della Camera Roberto Fico, che ha domandato a Draghi di quanto tempo avesse bisogno, ha dunque sospeso la seduta fino a mezzogiorno L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di giovedì 21 luglio 2022) “Chiedo di sospendere la seduta perché sto recandomi dal Presidente della Repubblica per comunicargli le mie”. Svolta nella crisi di governo. Il presidente del Consiglio Marioin Aula a Montecitorio fa sapere che salirà alper chiudere la vicenda che lo riguarda direttamente e che probabilmente culminerà con le sue dimissioni. Il presidente della Camera Roberto Fico, che ha domandato adi quanto tempo avesse bisogno, ha dunque sospeso la seduta fino a mezzogiorno L'articolo proviene da Ildenaro.it.

