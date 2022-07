Dichiarazione di Mattarella dopo la firma del decreto di scioglimento delle Camere (Di giovedì 21 luglio 2022) ROMA – “Come è stato ufficialmente comunicato, ho firmato il decreto di scioglimento delle Camere affinché vengano indette nuove elezioni entro il termine di settanta giorni indicato dalla Costituzione. Lo scioglimento anticipato del Parlamento è sempre l’ultima scelta da compiere, particolarmente se, come in questo periodo, davanti alle Camere vi sono molti importanti adempimenti da portare a compimento nell’interesse del nostro Paese. Ma la situazione politica che si è determinata ha condotto a questa decisione”. Inizia così la Dichiarazione del presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo la firma del decreto di scioglimento delle ... Leggi su lopinionista (Di giovedì 21 luglio 2022) ROMA – “Come è stato ufficialmente comunicato, hoto ildiaffinché vengano indette nuove elezioni entro il termine di settanta giorni indicato dalla Costituzione. Loanticipato del Parlamento è sempre l’ultima scelta da compiere, particolarmente se, come in questo periodo, davanti allevi sono molti importanti adempimenti da portare a compimento nell’interesse del nostro Paese. Ma la situazione politica che si è determinata ha condotto a questa decisione”. Inizia così ladel presidente della Repubblica, Sergioladeldi...

