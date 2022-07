Cusano Mutri | nominato medico di base Maturo | “Accolte le nostre richieste”

(Di giovedì 21 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto(Bn) – “Stamane ho ricevuto un’ottima notizia. Il direttore generale dell’Asl mi ha informato che la dottoressa Gilda Bellomunno, su indicazione dell’Asl stessa, aprirà studio a”. Così il sindaco di, Giuseppe Maria, accoglie la decisione dell’Asl di nominare un nuovodi. “Si tratta di una notizia importante – continua– che consentirà a tanti cusanesi di avere undidi riferimento nel proprio comune. Ho tenuto alta l’attenzione su questo tema, ho fatto tutto ciò che era in mio potere fare per dare una risposta ai miei cittadini, ...

