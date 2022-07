Crisi governo, Conte a M5S: "Chiedevamo confronto vero e leale" (Di giovedì 21 luglio 2022) "Ci aspettavamo che in Consiglio dei ministri non arrivassero cose scritte altrove. Chiedevamo un confronto reale, vero, leale", ha detto il leader M5S Giuseppe Conte, a quanto apprende l'Adnkronos, ... Leggi su notizie.tiscali (Di giovedì 21 luglio 2022) "Ci aspettavamo che in Consiglio dei ministri non arrivassero cose scritte altrove.unreale,", ha detto il leader M5S Giuseppe, a quanto apprende l'Adnkronos, ...

AlexBazzaro : Sbaglio o mentre siamo distratti dalla crisi di Governo Sperenza sta partorendo altre idee intelligenti ? - il_cappellini : La sintesi di questa assurda giornata: il confuso agitarsi del M5S si conclude con la strada spalancata al governo… - lorepregliasco : Una legislatura surreale, che sei mesi fa rielegge Mattarella ('per blindare la legislatura') e ora potrebbe far ca… - sayaddhina : RT @HSkelsen: Questa crisi è iniziata con il supporto dell'Italia all'Ucraina Hanno fatto di tutto per minare l'azione internazionale dell… - DR3CL16 : RT @wolfsxtar: quindi mi state dicendo che siamo senza governo, in piena crisi economica, con una guerra che potrebbe coinvolgere tutto il… -