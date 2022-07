Crisi di Governo, Mattarella: “Scioglimento anticipato delle Camere inevitabile”. L’intervento integrale (Di giovedì 21 luglio 2022) Il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, dopo aver sentito i Presidenti dei due rami del Parlamento, ha firmato il decreto di Scioglimento del Senato della Camera, che è stato controfirmato dal presidente del Consiglio dei Ministri. “La situazione politica ha condotto a questa decisione – ha detto il presidente in un breve videointervento dal Quirinale – La discussione il voto e la modalità hanno reso evidente l’assenza di prospettive per una nuova maggioranza“ L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di giovedì 21 luglio 2022) Il Presidente della Repubblica, Sergio, dopo aver sentito i Presidenti dei due rami del Parlamento, ha firmato il decreto didel Senato della Camera, che è stato controfirmato dal presidente del Consiglio dei Ministri. “La situazione politica ha condotto a questa decisione – ha detto il presidente in un breve videointervento dal Quirinale – La discussione il voto e la modalità hanno reso evidente l’assenza di prospettive per una nuova maggioranza“ L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

