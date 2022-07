Candida auris e micosi invasive, cosa dobbiamo sapere (Di giovedì 21 luglio 2022) Quando si pensa alle malattie infettive, subito il pensiero corre ai batteri e ai virus. E ci si dimentica che, soprattutto per alcune persone che magari hanno le difese immunitarie abbassate per trattamenti cui sono sottoposte o per malattie concomitanti, possono diventare un nemico temibilissimo anche i miceti, ovvero quelli che vengono definiti funghi. Sia chiaro: in questi casi non si tratta delle piccole lesioni sulla pelle o nelle aree genitali che possono comportare funghi come la Candida albicans, ma vere e proprie patologie estremamente serie, che a volte non si possono debellare perché si diffondono nell’intero organismo. Cos’è la Candida auris Anche se per molti è una novità, la Candida auris è stata isolata agli inizi di questo millennio intorno al 2009, su una donna giapponese anche se si ... Leggi su dilei (Di giovedì 21 luglio 2022) Quando si pensa alle malattie infettive, subito il pensiero corre ai batteri e ai virus. E ci si dimentica che, soprattutto per alcune persone che magari hanno le difese immunitarie abbassate per trattamenti cui sono sottoposte o per malattie concomitanti, possono diventare un nemico temibilissimo anche i miceti, ovvero quelli che vengono definiti funghi. Sia chiaro: in questi casi non si tratta delle piccole lesioni sulla pelle o nelle aree genitali che possono comportare funghi come laalbicans, ma vere e proprie patologie estremamente serie, che a volte non si possono debellare perché si diffondono nell’intero organismo. Cos’è laAnche se per molti è una novità, laè stata isolata agli inizi di questo millennio intorno al 2009, su una donna giapponese anche se si ...

