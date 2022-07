sportli26181512 : Bolognamania: cosa manca ancora a questa squadra?: Terminato il ritiro di Pinzolo, il Bologna si prepara a Castelde… -

Calciomercato.com

... ma penso si possa fare un buon lavoro, partendo da basi solide e andando a delineare un percorso adeguato alle ambizioni del patron' - sono state le sue parole - 'Come primadico che la Coppa ...Già, perché senza Arnautovic il Bologna non è la stessae la prova evidente si è avuta nell'arco dell'ultima stagione: cedere il pezzo da novanta, colui che è riuscito ad andare in doppia cifra, ... Bolognamania: cosa manca ancora a questa squadra | Serie A | Calciomercato.com Vorremmo mostrarti le notifiche per le ultime notizie e gli aggiornamenti sulla tua squadra preferita. Potrai sempre cancellarti in qualsiasi momento. Iscrizione avvenuta con successo. Personalizza la ...