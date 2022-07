Barcellona, ancora in corsa per Koundé (Di giovedì 21 luglio 2022) Come riportato da Mundo Deportivo, il Barcellona sarebbe ancora in corsa per assicurarsi Koundé. Il club catalano sta cercando di vendere... Leggi su calciomercato (Di giovedì 21 luglio 2022) Come riportato da Mundo Deportivo, ilsarebbeinper assicurarsi. Il club catalano sta cercando di vendere...

nicoproietty : @n9ve2 Ah pensavo stesse ancora al Barcellona, fatto sta che secondo me sul laterale largo ci può stare, mentre dav… - Martino1494 : RT @GiuxInter: Barcellona 4 volte i nostri debiti..compra lewandoski raphinha kessie e christiansen senza vendere ancora nessuno.. Più di 1… - Vincenzo140893 : RT @ilcorvobiancon1: Capitolo #Arthur ???? le uniche pretendenti allo stato attuale sono #Arsenal e #Barcellona. Sono in corso ragionamenti… - ilcorvobiancon1 : Capitolo #Arthur ???? le uniche pretendenti allo stato attuale sono #Arsenal e #Barcellona. Sono in corso ragionamen… - iamGM8 : Non siamo ancora partite per Barcellona e le mie amiche stanno già litigando tra loro, si prospetta una bellissima… -