Altro che incedibili, ora l’Inter vende due big (Di giovedì 21 luglio 2022) l’Inter continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato tra acquisti e cessioni: sfumato Bremer, ecco cosa potrebbe succedere Sembrava ormai tutto fatto: l’Inter era stato a lungo su Gleison Bremer,… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com. Leggi su calciomercatonews (Di giovedì 21 luglio 2022)continua a monitorare attentamente il fronte calciomercato tra acquisti e cessioni: sfumato Bremer, ecco cosa potrebbe succedere Sembrava ormai tutto fatto:era stato a lungo su Gleison Bremer,… L'articolo è stato pubblicato originariamente sul sito calciomercatonews.com.

ShooterHatesYou : Ogni cosa che mi viene da scrivere su quello che è accaduto al governo #Draghi mi trovo a cancellarlo. A tratti pr… - matteorenzi : Dicono: sono tutti uguali. Eh no! Noi abbiamo voluto e sostenuto Mario Draghi. Invece Conte, Salvini e Berlusconi l… - lucianonobili : Altro che superbonus, licenze taxi, reddito di cittadinanza e termovalorizzatore. Sovranisti e Populisti. Conte, Sa… - nobodyytoo : che cosa terribile. in un modo o nell’altro le donne sono sempre messe una contro l’altra a beneficio di chi le fa… - CABRERA78s : GRAZIE MILLE per avermi aiutata con i cuoricini l’altro giorno, jj e woosung hanno risposto ad una delle domande ch… -