Alessia Marcuzzi esplosiva | il suo Senza veli infiamma il web

Leggi su nonsolo.tv

(Di giovedì 21 luglio 2022)può essere considerata a tutti gli effetti una di quelle bellezze evergreen, ovvero che non passeranno mai. La conduttrice sta vivendo un periodo di rivalsa dopo un momento complicato, a livello professionale. La bellissima presentatrice ha deciso di riprendere tutto, come ad esempio il suo immancabile umorismo sui social. La ex di Simone Inzaghi si è fatta riprendere in mare, mezza nuda, mentre balla sulle note di ‘On the floor, pezzo di Jennifer Lopez.inNei video in questione,è sempre di spalle, quindi tutto è sempre stato ben coperto, ma che fosse inera evidente e infatti i commenti non sono mancati. Al momento si trova in vacanza in ...