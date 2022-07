The End, So Far è il nuovo album degli Slipknot: testo e traduzione di The Dying Song (Time To Sing) (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il nuovo album degli Slipknot ha un nome e una data: The End, So Far è il seguito ideale di We Are Not Your Kind (2019) ed è già stato anticipato da The Chapeltown Rag. Oggi, mercoledì 20 luglio, la band di Des Moines ha scatenato l’hype dei fan annunciando la nuova release con la seconda anticipazione del disco, il Singolo The Dying Song (Time To Sing). Il nuovo album degli Slipknot The End, So Far sarà fuori venerdì 30 settembre. La band di Corey Taylor ha reso nota la copertina e ha condiviso la tracklist dell’album, la settima esperienza in studio di cui il frontman insieme Shawn “Clown” Crahan hanno spesso parlato nell’ultimo anno per ... Leggi su optimagazine (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ilha un nome e una data: The End, So Far è il seguito ideale di We Are Not Your Kind (2019) ed è già stato anticipato da The Chapeltown Rag. Oggi, mercoledì 20 luglio, la band di Des Moines ha scatenato l’hype dei fan annunciando la nuova release con la seconda anticipazione del disco, ilolo TheTo). IlThe End, So Far sarà fuori venerdì 30 settembre. La band di Corey Taylor ha reso nota la copertina e ha condiviso la tracklist dell’, la settima esperienza in studio di cui il frontman insieme Shawn “Clown” Crahan hanno spesso parlato nell’ultimo anno per ...

