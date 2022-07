Sylvester Stallone chiede i diritti su ‘Rocky’: “Questione che mi divora l’anima”. Ecco perché non può ottenere ciò che vuole (Di mercoledì 20 luglio 2022) “Ridatemi almeno una parte dei diritti di Rocky”. L’appello di Sylvester Stallone non sta passando inosservato e fa anche una certa pena. L’immortale maschera di bozzi e sangue del pugile italoamericano che urla “Adrianaaaa”, infatti, non ha mai potuto godere con le dovute abbondanti proporzioni di ciò che generò il franchise di Rocky da lui creato e interpretato nel 1976. Intanto l’appello è apparso, poi rimosso, sulla pagina Instagram dell’attore. Stallone e l’affondo al produttore di ‘Rocky’ Lì Stallone aveva postato una foto di Irwin Winkler, uno dei più importanti producers della Hollywood 70/80, nonché assieme a Robert Chartoff produttore di Rocky, con un coltello al posto della lingua. “Un lunsinghiero ritratto del grande produttore di Rocky/Creed, Irwin Winkler, da uno uno dei ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 20 luglio 2022) “Ridatemi almeno una parte deidi Rocky”. L’appello dinon sta passando inosservato e fa anche una certa pena. L’immortale maschera di bozzi e sangue del pugile italoamericano che urla “Adrianaaaa”, infatti, non ha mai potuto godere con le dovute abbondanti proporzioni di ciò che generò il franchise di Rocky da lui creato e interpretato nel 1976. Intanto l’appello è apparso, poi rimosso, sulla pagina Instagram dell’attore.e l’affondo al produttore diLìaveva postato una foto di Irwin Winkler, uno dei più importanti producers della Hollywood 70/80, nonché assieme a Robert Chartoff produttore di Rocky, con un coltello al posto della lingua. “Un lunsinghiero ritratto del grande produttore di Rocky/Creed, Irwin Winkler, da uno uno dei ...

