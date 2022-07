Punto da uno sciame di insetti, muore 53enne (Di mercoledì 20 luglio 2022) Costa Volpino. Potrebbe essere uno shock anafilattico la causa della morte di un uomo di 53 anni di Darfo, Alessandro Barni, trovato senza vita in un campo a Costa Volpino. All’origine del decesso, infatti, di sarebbe la puntura di uno sciame di vespe o calabroni . Il fatto è avvenuto nella giornata di lunedì, precisamente nel pomeriggio, a Ceratello, una frazione di Costa Volpino: il 53enne avrebbe fatto visita ad un conoscente da dove si sarebbe poi allontanato in stato confusionale. Il fatto poi lungo la strada percorsa dove sono state trovate anche delle tracce di sangue, uno deui nodi scoperti della vicenda sulla quale stanno indagando i carabieniri. Leggi su bergamonews (Di mercoledì 20 luglio 2022) Costa Volpino. Potrebbe essere uno shock anafilattico la causa della morte di un uomo di 53 anni di Darfo, Alessandro Barni, trovato senza vita in un campo a Costa Volpino. All’origine del decesso, infatti, di sarebbe la puntura di unodi vespe o calabroni . Il fatto è avvenuto nella giornata di lunedì, precisamente nel pomeriggio, a Ceratello, una frazione di Costa Volpino: ilavrebbe fatto visita ad un conoscente da dove si sarebbe poi allontanato in stato confusionale. Il fatto poi lungo la strada percorsa dove sono state trovate anche delle tracce di sangue, uno deui nodi scoperti della vicenda sulla quale stanno indagando i carabieniri.

