Petagna-Monza, parla Galliani: “Una cosa posso confermarla” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ore calde per la trattativa tra Napoli e Monza per Andrea Petagna. L’attaccante numero 37 azzurro dopo due stagioni potrebbe dire addio ai partenopei, dopo la partenza soltanto sfiorata nell’estate dello scorso anno. A fare il punto della situazione è il giornalista Valter De Maggio che, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, svela che si è tenuto un incontro tra il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli e l’amministratore delegato dei biancorossi Adriano Galliani. Summit dall’esito positivo, che porterebbe a definire l’affare “in dirittura d’arrivo”. Andrea Petagna (Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)La conferma di Galliani sulla trattativa A confermare la situazione è anche lo stesso Adriano Galliani che, ai microfoni di repubblica.it, dichiara: “Gli voglio ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 20 luglio 2022) Ore calde per la trattativa tra Napoli eper Andrea. L’attaccante numero 37 azzurro dopo due stagioni potrebbe dire addio ai partenopei, dopo la partenza soltanto sfiorata nell’estate dello scorso anno. A fare il punto della situazione è il giornalista Valter De Maggio che, ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli, svela che si è tenuto un incontro tra il direttore sportivo azzurro Cristiano Giuntoli e l’amministratore delegato dei biancorossi Adriano. Summit dall’esito positivo, che porterebbe a definire l’affare “in dirittura d’arrivo”. Andrea(Photo by Francesco Pecoraro/Getty Images)La conferma disulla trattativa A confermare la situazione è anche lo stesso Adrianoche, ai microfoni di repubblica.it, dichiara: “Gli voglio ...

