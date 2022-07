Perché Superquark oggi, 20 luglio 2022, non va in onda? (Di mercoledì 20 luglio 2022) La puntata di Superquark prevista per questa sera, mercoledì 20 luglio 2022, non va in onda. A deciderlo Raiuno nel corso del pomeriggio, con una comunicazione fatta sui social network ufficiali del programma condotto da Piero Angela. Ma Perché Supequark oggi non va in onda? Il motivo è abbastanza ovvio: a seguito della giornata politica che ha confermato la crisi di Governo, la rete ha preferito fare spazio allo Speciale Tg1 condotto dalla direttrice Monica Maggioni, per approfondire tutte le tematiche legate al caso e cercare di capire quello che accadrà nei prossimi giorni. Superquark sarebbe dovuto andare in onda con la terza puntata: al suo interno, dopo il consueto documentario della Bbc dedicato al gioco della seduzione nel ... Leggi su ascoltitv (Di mercoledì 20 luglio 2022) La puntata diprevista per questa sera, mercoledì 20, non va in. A deciderlo Raiuno nel corso del pomeriggio, con una comunicazione fatta sui social network ufficiali del programma condotto da Piero Angela. MaSupequarknon va in? Il motivo è abbastanza ovvio: a seguito della giornata politica che ha confermato la crisi di Governo, la rete ha preferito fare spazio allo Speciale Tg1 condotto dalla direttrice Monica Maggioni, per approfondire tutte le tematiche legate al caso e cercare di capire quello che accadrà nei prossimi giorni.sarebbe dovuto andare incon la terza puntata: al suo interno, dopo il consueto documentario della Bbc dedicato al gioco della seduzione nel ...

Pubblicità

sarakaos82 : Invece di saltare #SuperQuark perché non fate saltare l'aula? - pattanna66 : Spero non salti anche #SuperQuark perché in questa giornata ne ho veramente bisogno #crisidigoverno - NicolettaLucher : Secondo voi, per sentirmi più intelligente, cosa faccio: - Leggo di più; - Vado a visitare un museo; - Seguo Superq… - lastregabianca : @giampdisan Credo Stocazzo ma non ho seguito perché vedevo Superquark - Secco_McGregory : Quando sento la musica dei libri consigliati mi prende il magone perché la puntata è finita ??#superquark -

Perché La belle epoque è il film che ogni uomo innamorato dovrebbe vedere. E anche la sua donna... Stasera, per chi non è un fan dell'inossidabile Piero Angela e del suo Superquark ( qui tutte le ... Perché questa è una di quelle pellicole che aiutano a risolvere problemi. Che hanno il potere di ... L'intelligenza artificiale dei droni, lo scienziato ternano Davide Scaramuzza a SuperQuark ...119381/ Degli eccezionali studi del professor Scaramuzza si è occupato Piero Angela nel SuperQuark ... Il problema non sono né gli occhi né il cervello, il problema principale è il software perché il ... Ascolti Tv Blog Stasera, per chi non è un fan dell'inossidabile Piero Angela e del suo( qui tutte le ...questa è una di quelle pellicole che aiutano a risolvere problemi. Che hanno il potere di ......119381/ Degli eccezionali studi del professor Scaramuzza si è occupato Piero Angela nel... Il problema non sono né gli occhi né il cervello, il problema principale è il softwareil ... Perché Superquark oggi, 20 luglio 2022, non va in onda