Omicidio Anzio: disposti da pm due decreti di fermo

disposti dalla Procura di Velletri due decreti di fermo per i fratelli di origini magrebina accusati dell'Omicidio del pugile Leonardo Muratovic, 25 anni, ucciso ad Anzio, centro in provincia di Roma, ...

Agenzia_Ansa : Una persona si è costituita a Roma per l'omicidio del pugile Leonardo Muratovic. In base a quanto si apprende, a co… - repubblica : Omicidio di Anzio, due fratelli si presentano dai carabinieri e uno confessa: 'Ho accoltellato io Leonardo' [di Rom… - Lazio_TV : Si tratta di due fratelli magrebini che si sono costituiti in una Caserma dei Carabinieri a Roma.… - SandraE82526551 : RT @fratotolo2: Ora l’omicidio di Leonardo Muratovic sparirà da tutte le testate allineate: l’assassino non è italiano di nascita. #Anzio… - infoitinterno : Omicidio di Anzio, il presunto omicida: “È stata una disgrazia, non volevo ucciderlo” -