Nuovo botta e risposta tra Roma e Mosca. Zakharova a Di Maio: 'Cerca cause esterne ai propri errori'. Farnesina: 'Continue ingerenze' (Di mercoledì 20 luglio 2022) Sullo sfondo della crisi politica italiana, continua anche il botta e risposta tra la Farnesina e il ministero degli Esteri russo. Oggi a scontrarsi sono i portavoce delle due diplomazie, dopo le parole di Maria Zakharova, in risposta alle affermazioni del ministro Luigi Di Maio di qualche giorno fa, alle quali ha replicato intorno all'ora di pranzo Giuseppe Marici, parlando di "gravi ingerenze" del governo di Mosca per indebolire l'esecutivo di Roma. Tutto ha origine dalle parole di Di Maio che, nel tentativo di scongiurare la fine anticipata del governo guidato da Mario Draghi e un ritorno alle urne nel pieno della crisi internazionale ed energetica dovuta al conflitto in Ucraina, aveva affermato che con un epilogo del genere al ...

