Migliaccio | “Completeremo la rosa ma partiamo già da un’ottima base”

(Di mercoledì 20 luglio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – “Le impressioni di questa prima parte di ritiro sono positive, oggi chiudiamo diciassette giorni di lavoro svolti molto bene. C’era gran caldo e il rischio più grande erano gli infortuni. Purtroppo Lovato ha avuto un problema e adesso attendiamo novità sulle sue condizioni. Siamo consapevoli che servono giocatori forti e vogliamo migliorare la. Stiamo lavorando con grande attenzione per sbagliare il meno possibile. L’anno scorso la Salernitana ha fatto un miracolo sportivo però quest’anno serviranno più punti. Stiamo sondando diversi giocatori, valuteremo bene chi portare con noi”. Queste le parole del Responsabile dell’Area Tecnica Giuliointervenuto in conferenza stampa al termine di Salernitana – Wieczysta Krakow. “La squadra va migliorata e ci stiamo impegnando per completarla il prima possibile ...