Madame: fuori ora Red Bull Droppa (Di mercoledì 20 luglio 2022) Dopo Fabri Fibra, J Lord, Massimo Pericolo e Irama, protagonisti della nuova stagione di Red Bull 64 Bars disponibile sul canale YouTube Red Bull Droppa, è il momento di Madame. Madame, Red Bull Droppa: significato del brano La traccia è prodotta da Bias ed è uno sfogo senza filtri nei confronti dell'ipocrisia che avvolge la società in cui viviamo. La giovane cantante esplicita, in maniera sincera e diretta, il suo pensiero su cultura, politically correct, social network, media. Madame: Red Bull Droppa verrà cantata a Scampia l'8 ottobre 2022 Madame porterà per la prima volta dal vivo le sue 64 barre in occasione dell'imperdibile show "Red Bull 64 Bars Live", a Scampia ...

