Lucio: 'Che errore andare alla Juve. Conte mi disse che...' (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il brasiliano Lucio, ex difensore della Juventus e, soprattutto, dell'Inter, intervistati dalla Gazzetta dello Sport ricorda così... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il brasiliano, ex difensore dellantus e, soprattutto, dell'Inter, intervistati dGazzetta dello Sport ricorda così...

Pubblicità

LucaRuss0 : EX JUVE, Lucio: “Conte mi disse che avrei giocato, ma le cose andarono diversamente” - MondoBN : EX JUVE, Lucio: “Conte mi disse che avrei giocato, ma le c - sportli26181512 : Lucio: 'Che errore andare alla Juve. Conte mi disse che...': Il brasiliano Lucio, ex difensore della Juventus e, so… - 410maxgioia : Lucio: 'La Juve fu una scelta sbagliata, Conte mi disse che avrei giocato' Ma VAIAFAREINCULO cartonato di sta ceppa - SandroBrizzola4 : RT @lucioulian: Un ringraziamento a tutti coloro che si prodigano nello spegnimento degli #IncendiBoschivi, un grazie particolare ai #Volon… -