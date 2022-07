Firenze: incendio al Poderaccio. Colonna di fumo sulla città. Nardella: “Tenete le finestre chiuse” (Di mercoledì 20 luglio 2022) Firenze - incendio in alcune baracche del Poderaccio. fumo nero alto, visibile in tutta la città. Si tratta della zona di Mantignano, al confine con il comune di Scandicci, in un'area non abitata alla confluenza tra i fiumi Arno e Greve, come spiega il sindaco Dario Nardella in un messaggio sui social. L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di mercoledì 20 luglio 2022)in alcune baracche delnero alto, visibile in tutta la. Si tratta della zona di Mantignano, al confine con il comune di Scandicci, in un'area non abitata alla confluenza tra i fiumi Arno e Greve, come spiega il sindaco Darioin un messaggio sui social. L'articolo proviene daPost.

vigilidelfuoco : Da ieri sera #vigilidelfuoco di #Lucca, con rinforzi provenienti dai comandi di Firenze, Pisa, Livorno, Pistoia e M… - gaiaitaliacomlo : Rogo in Versilia, sotto controllo il 70% dell’incendio. Preoccupazioni per il vento - venti4ore : Incendio periferia Firenze, consiglio tenere finestre chiuse Toscana - 58_luigina : una discarica abusiva in ex campo nomadi Incendio a Firenze, tra Mantignano e Isolotto: a fuoco baracche abusive e… - metfirenze : Vigili del Fuoco. Vasto incendio in via dell'Isolotto a Firenze -