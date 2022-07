Dries Mertens è l’ultima speranza di questo Napoli (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il 30 giugno si è concluso il contratto di Dries Mertens con il Calcio Napoli, da allora nulla o quasi si è mosso tra la società e il calciatore. In questi venti giorni però in casa Napoli le cose sono cambiate e non poco. Squadra e tifosi hanno perso nel giro di pochi giorni David Ospina, El Patron, come veniva chiamato nello spogliatoio, e il Komandande Kalidou Koulibaly, l’unica doppia o tripla K consentita in tutta Napoli e provincia. Due addii che sommati a quello di Insigne, hanno privato Spalletti di tre titolari inamovibili e la piazza di uomini bandiera e punti di riferimento. Per non parlare della delusione scaturita dal rifiuto di Paulo Dybala che ad un Napoli in Champions ma dal futuro incerto, ha preferito la Roma di Mourinho in Europa League ma che in 12 mesi ha fatto ... Leggi su spazionapoli (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il 30 giugno si è concluso il contratto dicon il Calcio, da allora nulla o quasi si è mosso tra la società e il calciatore. In questi venti giorni però in casale cose sono cambiate e non poco. Squadra e tifosi hanno perso nel giro di pochi giorni David Ospina, El Patron, come veniva chiamato nello spogliatoio, e il Komandande Kalidou Koulibaly, l’unica doppia o tripla K consentita in tuttae provincia. Due addii che sommati a quello di Insigne, hanno privato Spalletti di tre titolari inamovibili e la piazza di uomini bandiera e punti di riferimento. Per non parlare della delusione scaturita dal rifiuto di Paulo Dybala che ad unin Champions ma dal futuro incerto, ha preferito la Roma di Mourinho in Europa League ma che in 12 mesi ha fatto ...

