Draghi furente chiede il voto di fiducia

Pubblicità

DossiCarla : @giuseppinaciott @matteorenzi @EnricoLetta Lo so Giuseppina, lo so ?? mi sento furente per questo. Purtroppo evident… -

Formiche.net

Ce l'ha con, l'avvocato. Soprattutto per quella smentita arrivata parecchie ore dopo le ... Ma è ancorapure per lo strappo del ministro degli Esteri, nel quale il presidente M5S ha ...Da 'non sono deluso' ad 'è stato veramente un successo' in meno di 96 ore. Alla fine Mariol'ha spuntata. Ieri è infatti riuscito a far rientrare dalla finestra il tetto al prezzo del .... ... Draghi premier whatever it takes, costi quel che costi