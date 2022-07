Draghi ai partiti: «Serve sostegno ampio, siete pronti a ricostruire patto di fiducia?». M5s non applaude.Meloni: urne subito (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il premier terrà il suo discorso a Palazzo Madama alle 9.30, poi il dibattito in cui i partiti scopriranno le carte. Nel pomeriggio la replica in cui Draghi dirà se ci sono le condizioni per andare avanti e il voto finale Leggi su ilsole24ore (Di mercoledì 20 luglio 2022) Il premier terrà il suo discorso a Palazzo Madama alle 9.30, poi il dibattito in cui iscopriranno le carte. Nel pomeriggio la replica in cuidirà se ci sono le condizioni per andare avanti e il voto finale

