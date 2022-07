Crystal Palace vicino all’accordo con il Bayern Monaco per Chris Richards (Di mercoledì 20 luglio 2022) 2022-07-20 22:32:59 Ecco quanto riportato poco fa: Patrick Vieira continuerà a costruire le basi gettate nel 2021-22 quest’estate mentre il Crystal Palace vicino a un accordo per il difensore centrale degli Stati Uniti Chris Richards. Richards, 22 anni, è considerato un’eccedenza rispetto ai requisiti richiesti dal colosso tedesco del Bayern Monaco questa estate dopo che la squadra bavarese di Julian Nagelsmann ha completato un accordo per la stella olandese Matthijs de Ligt, aggiungendo l’ex sostenitore della Juventus e dell’AFC Ajax alla linea di fondo insieme a Dayot Upamecano, Lucas Hernández, e Tanguy Nianzou. Secondo quanto riportato da Florian Plettenberg di Sky Germany, il Crystal Palace ha già concordato i ... Leggi su justcalcio (Di mercoledì 20 luglio 2022) 2022-07-20 22:32:59 Ecco quanto riportato poco fa: Patrick Vieira continuerà a costruire le basi gettate nel 2021-22 quest’estate mentre ila un accordo per il difensore centrale degli Stati Uniti, 22 anni, è considerato un’eccedenza rispetto ai requisiti richiesti dal colosso tedesco delquesta estate dopo che la squadra bavarese di Julian Nagelsmann ha completato un accordo per la stella olandese Matthijs de Ligt, aggiungendo l’ex sostenitore della Juventus e dell’AFC Ajax alla linea di fondo insieme a Dayot Upamecano, Lucas Hernández, e Tanguy Nianzou. Secondo quanto riportato da Florian Plettenberg di Sky Germany, ilha già concordato i ...

DiMarzio : #Calciomercato | @OfficialASRoma, il @CPFC è interessato a #Felix - sportli26181512 : Crystal Palace, trovato l'accordo per Richards: Secondo quanto riportato da The Sun, il Crystal Palace sarebbe rius… - internetExpBot : ?? | Crystal Palace complete Mariappa deal - TandiRi : Grave conflitto di interessi il 30 agosto con Inter-Cremonese e Crystal Palace-Brentford allo stesso orario - peppepenn : @mirkonicolino Be’ se non vuole la Juve, gli auguriamo il Crystal Palace in Premier ???? -