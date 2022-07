Banda del buco in azione, colpo in una gioielleria del Casertano (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAversa (Ce) – Banda del buco in azione in pieno giorno in una gioielleria di Aversa. I ladri sono sbucati da un foro praticato nel pavimento dell’attività, mentre all’interno c’erano il proprietario ed un cliente, che sono stati immobilizzati e legati; nel frattempo i malviventi hanno razziato gioielli e altri preziosi e sono poi fuggiti dallo stesso buco. A liberare i due ostaggi ci ha pensato il figlio del titolare e alcuni passanti, che hanno poi chiamato le forze dell’ordine. Indaga la Polizia. L'articolo proviene da Anteprima24.it. Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 20 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAversa (Ce) –delinin pieno giorno in unadi Aversa. I ladri sono sbucati da un foro praticato nel pavimento dell’attività, mentre all’interno c’erano il proprietario ed un cliente, che sono stati immobilizzati e legati; nel frattempo i malviventi hanno razziato gioielli e altri preziosi e sono poi fuggiti dallo stesso. A liberare i due ostaggi ci ha pensato il figlio del titolare e alcuni passanti, che hanno poi chiamato le forze dell’ordine. Indaga la Polizia. L'articolo proviene da Anteprima24.it.

