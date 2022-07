Wanda Nara esagera, sopra le righe in discoteca mette solo il reggiseno trasparente! FOTO (Di martedì 19 luglio 2022) Senza Icardi al seguito Wanda Nara si è regalata una serata indimenticabile, non solo per lei ma anche per i suoi followers PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Poche volte l’abbiamo vista cosi, Wanda Nara nelle ultime storie ha mostrato la serata di ieri in cui deve aver spento un po’ i freni inibitori, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu. Leggi su sportnews.eu (Di martedì 19 luglio 2022) Senza Icardi al seguitosi è regalata una serata indimenticabile, nonper lei ma anche per i suoi followers PER NON PERDERTI NESSUN AGGIORNAMENTO SEGUICI SUL NOSTRO INSTAGRAM Poche volte l’abbiamo vista cosi,nelle ultime storie ha mostrato la serata di ieri in cui deve aver spento un po’ i freni inibitori, Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.

Pubblicità

GioLMaione : ?? Arrivano novità anche in casa Monza, l’affare #Petagna è sempre più vicino alla chiusura, la formula è quella del… - Corriere : Maxi Lopez, Wanda & Icardi, ostaggio in albergo, gli affari nel calcio: tutti i suoi segreti - serieB123 : Maxi Lopez, il Birmingham City, gli attacchi a Wanda Nara e Icardi, ostaggio in albergo, il rapporto con Messi… - calciatorisocia : ??Wanda Nara tappa alle Baleari e appuntamento sexy sui social: “Stesso luogo, stessa ora” - serieB123 : Maxi Lopez compra il Birmingham City: la nuova vita dell’ex marito di Wanda Nara -