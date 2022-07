Viabilità Roma Regione Lazio del 19-07-2022 ore 08:45 (Di martedì 19 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido. Viabilità DEL 19 LUGLIO 2022 ORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio UN INCIDENTE STA PROVOCANDO DISAGI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER L’AURELIA FINO ALLO SVINCOLO PER LA VIA DEL MARE; SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI MARCIA LENTA; CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA, PER TRAFFICO INTENSO, TRA LE USCITE CASILINA E APPIA: CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST; SEMPRE IN ENTRATA CODE SULLA Roma-FIUMICINO E SULLE CONSOLARI FLAMINIA, SALARIA, E APPIA, A PARTIRE DAL RACCORDO VERSO IL CENTRO; PASSIAMO AL TRASPORTO ... Leggi su romadailynews (Di martedì 19 luglio 2022) Errore: L'attributo resource non è valido.DEL 19 LUGLIOORE 8.20 GIANGUIDO LOMBARDI BEN TROVATI ALL’ASCOLTO CON ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAUN INCIDENTE STA PROVOCANDO DISAGI SULLA CARREGGIATA ESTERNA DEL RACCORDO ANULARE, AL MOMENTO CI SONO INCOLONNAMENTI A PARTIRE DALL’USCITA PER L’AURELIA FINO ALLO SVINCOLO PER LA VIA DEL MARE; SUL TRATTO INTERESSATO SI TRANSITA SULLA SOLA CORSIA DI MARCIA LENTA; CODE ANCHE IN CARREGGIATA INTERNA, PER TRAFFICO INTENSO, TRA LE USCITE CASILINA E APPIA: CI SPOSTIAMO SUL TRATTO URBANO DELLA A24, DOVE SI PROCEDE A RILENTO A PARTIRE DA TOR CERVARA FINO ALLA TANGENZIALE EST; SEMPRE IN ENTRATA CODE SULLA-FIUMICINO E SULLE CONSOLARI FLAMINIA, SALARIA, E APPIA, A PARTIRE DAL RACCORDO VERSO IL CENTRO; PASSIAMO AL TRASPORTO ...

romamobilita : #Roma #viabilità Traffico rallentato sulla A91 Roma-Fiumicino, tra A12 Roma-Civitavecchia e viale Isacco Newton - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via della Magliana, tra piazza Antonio Meucci e il viadotto della Magliana - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso, sempre sul Gra, anche tra Aurelia e Via Della Magliana - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso sul Raccordo, tra Ciampino e Laurentina - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico congestionato a via del Fosso della Magliana, tra via Portuense e via della Magliana -