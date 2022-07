Un Posto al Sole Anticipazioni 20 luglio 2022: Ornella con il cuore a pezzi. E' un addio con Raffaele? (Di martedì 19 luglio 2022) Scopriamo insieme le Anticipazioni e le Trame di Un Posto al Sole del 20 luglio 2022. Nell'episodio della Soap in onda su Rai3, Ornella è delusa da Raffaele e non riesce a perdonarlo per aver confidato i suoi problemi a Elvira e non a lei. La Bruni prende le distanze dal marito e tra loro si respira aria di crisi. Leggi su comingsoon (Di martedì 19 luglio 2022) Scopriamo insieme lee le Trame di Unaldel 20. Nell'episodio della Soap in onda su Rai3,è delusa dae non riesce a perdonarlo per aver confidato i suoi problemi a Elvira e non a lei. La Bruni prende le distanze dal marito e tra loro si respira aria di crisi.

