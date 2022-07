Tiziano Ferro perde la battaglia con il Fisco: dovrà pagare 9 milioni (Di martedì 19 luglio 2022) Il Tribunale Civile di Latina ha convalidato l'esecuzione esattoriale dell'Agenzia delle Entrate a carico del cantante Tiziano Ferro per un debito complessivo di 9 milioni di euro nell'ambito di una ... Leggi su spettacoli.tiscali (Di martedì 19 luglio 2022) Il Tribunale Civile di Latina ha convalidato l'esecuzione esattoriale dell'Agenzia delle Entrate a carico del cantanteper un debito complessivo di 9di euro nell'ambito di una ...

