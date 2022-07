Sparatoria a Parigi contro i clienti di un bar: un morto e quattro feriti – Il video (Di martedì 19 luglio 2022) A Parigi un uomo è stato ucciso a colpi di pistola nell’XI arrondissement. Altre quattro persone sono state ferite da due uomini che sono scesi da un’automobile verso le 21,30 in rue Popincourt e hanno cominciato a sparare contro i clienti seduti al tavolino di un bar. Uno dei due assalitori è stato arrestato, un secondo è riuscito a far perdere le proprie tracce. Le 4 persone ferite non sono in pericolo di vita. Secondo quanto reso noto dalla polizia hanno riportato soltanto ferite leggere. Dai primi accertamenti, sembrerebbe che non siano state raggiunte da colpi d’arma da fuoco. Ma sarà l’inchiesta a spiegare più nel dettagli cosa è realmente accaduto stasera per le strade della Ville Lumiere. La pista privilegiata sarebbe quella del regolamento di conti. L’indagine è stata affidata al secondo distretto della ... Leggi su open.online (Di martedì 19 luglio 2022) Aun uomo è stato ucciso a colpi di pistola nell’XI arrondissement. Altrepersone sono state ferite da due uomini che sono scesi da un’automobile verso le 21,30 in rue Popincourt e hanno cominciato a sparareseduti al tavolino di un bar. Uno dei due assalitori è stato arrestato, un secondo è riuscito a far perdere le proprie tracce. Le 4 persone ferite non sono in pericolo di vita. Secondo quanto reso noto dalla polizia hanno riportato soltanto ferite leggere. Dai primi accertamenti, sembrerebbe che non siano state raggiunte da colpi d’arma da fuoco. Ma sarà l’inchiesta a spiegare più nel dettagli cosa è realmente accaduto stasera per le strade della Ville Lumiere. La pista privilegiata sarebbe quella del regolamento di conti. L’indagine è stata affidata al secondo distretto della ...

