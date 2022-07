SHEIN, dopo Milano il colosso apre il primo pop-up store a Roma. I dettagli (Di martedì 19 luglio 2022) Il famoso marchio online di ready-to-wear SHEIN apre le porte del suo SUMMER OASIS showroom temporaneo a Roma il 21 luglio in collaborazione con Klarna, leader globale nei servizi bancari, di pagamento e di shopping dopo il successo dell’apertura – seppur temporanea – a Milano nel cuore di Piazza Game Aulenti, il colosso SHEIN apre il su primo pop-up store a Roma in collaborazione con Klarna. Fino al 7 agosto 2022, in Via Frattina 138 a Roma, l’esperienza SHEIN x Klarna offrirà un’immersione nell’universo fashion, dello stile e della bellezza di SHEIN. Questo evento è un’occasione unica per scoprire i migliori capi SHEIN prima di ... Leggi su 361magazine (Di martedì 19 luglio 2022) Il famoso marchio online di ready-to-wearle porte del suo SUMMER OASIS showroom temporaneo ail 21 luglio in collaborazione con Klarna, leader globale nei servizi bancari, di pagamento e di shoppingil successo dell’apertura – seppur temporanea – anel cuore di Piazza Game Aulenti, ilil supop-upin collaborazione con Klarna. Fino al 7 agosto 2022, in Via Frattina 138 a, l’esperienzax Klarna offrirà un’immersione nell’universo fashion, dello stile e della bellezza di. Questo evento è un’occasione unica per scoprire i migliori capiprima di ...

