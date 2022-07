Se la pipì ha questo colore potresti avere un problema di salute | Ecco come dovrebbe essere per non preoccuparti (Di martedì 19 luglio 2022) Il colore della pipì, varia, si sa, a seconda dell’alimentazione e della salute del nostro organismo. Può cambiare di giorno in giorno e molto spesso non rappresentare alcun problema, ma attenzione, se la pipì é sempre di questo colore vi consigliamo di rivolgervi ad un medico perché potreste avere un problema di salute. come al solito, sconsigliamo le cure fai da te e indirizziamo sempre tutti verso i controlli medici specifici soprattutto se si sospetta qualche disturbo. Ma analizzare il colore della pipì potrebbe essere un ottimo inizio per valutare se può rappresentare un campanello d’allarme per qualche disturbo fisico. Varie ... Leggi su topicnews (Di martedì 19 luglio 2022) Ildella, varia, si sa, a seconda dell’alimentazione e delladel nostro organismo. Può cambiare di giorno in giorno e molto spesso non rappresentare alcun, ma attenzione, se laé sempre divi consigliamo di rivolgervi ad un medico perché potresteundial solito, sconsigliamo le cure fai da te e indirizziamo sempre tutti verso i controlli medici specifici soprattutto se si sospetta qualche disturbo. Ma analizzare ildellapotrebbeun ottimo inizio per valutare se può rappresentare un campanello d’allarme per qualche disturbo fisico. Varie ...

Pubblicità

pazzapsycho : la pipì sotto per questo video sempre - hudsonftpayne : @gioffry_ -per finire: bevi tanto, poi appena prima dell'apertura cancelli (fai mezz'ora prima) vai in bagno e fai… - remindparis : la pipì sotto questo concerto veramente non ce la faccio - dnaJuve27 : @giovalter1 @teoremacs Questo nn s'accorge nemmeno quando gli scappa la pipi... ????? - ilb4ttista : @iosonomatisse la pipì addosso questo video comunque -